Antonio Conte'den Fenerbahçe cevabı: Görüşmeler tamamlandı

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü iddia edilen Antonio Conte, Sarı-lacivertli kulübe yanıtını bildirdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları sürüyor

Conte listedeki isimlerden biriydi

Ancak yanıtı olumsuz oldu

NE OLDU? Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın koltuğuna oturacak isim için görüşmelerini hızla sürdürüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Conte ile bir görüşme gerçekleştirdi ancak olumsuz yanıt aldı. Deneyimli çalıştırıcının, Napoli ile anlaştığını söyleyerek 6 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

BÜYÜK RESİM: Conte'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak olan Pioli ile masaya oturdu. 58 yaşındaki teknik direktör, Sarı-lacivertliler için bir rapor hazırlayacak.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe önümüzdeki günlerde başkanlık seçimine gidecek. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un karşısına aday olduğunu açıklarken teknik direktör adayını da söylemişti. Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen Aziz Yıldırım başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik direktörle anlaşacağını açıklamıştı.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, Süper Lig'de verdiği şampiyonluk yarışı için gözünü derbiye dikti. 19 Mayıs'ta Galatasaray ile oynayacağı maçın ardından şampiyonluk düğümü çözülebilir. Galatasaray derbiden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise Galatasaray'ı yenip sarı-kırmızılı rakibinin Konyaspor maçında kaybetmesini bekleyecek.