Antonio Cassano'dan Real Madrid itirafları

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Antonio Cassano, Real Madrid günlerine dair itiraflarda bulundu.

İtalya futbolunun kendine has karakterlerinden Antonio Cassano, Real Madrid günlerine dair ilginç açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu Christian Vieri'nin kanalında konuşan Cassano, "Madrid'e geldikten hemen sonra 12 kilo verdim. Sonra tekrar kilo aldım. Real Madrid'in sponsorlarından biri Nutella'ydı ve bize her ay ürün verdiler. Ben de devamlı onları yedim" dedi.

Real Madrid'de vatandaşı Fabio Caplleo ile beraber çalışan yıldız oyuncu, İtalyan teknik adam hakkında da konuştu. Cassano başarılı teknik direktör ile çalkantılı ilişkisi hakkında şunları söyledi:

"Capello geldiğinde iki maçta iki gol attım. Kendimi dünya kralı gibi hissettim. Lyon'a karşı oynanan maçta ilk yarı sonunda beni oyundan aldı. Onunla resmen kavga ettim. O da beni kadro dışı bıraktı. O yedi ay içinde 14 kilo aldım, Nutella'yı doğrudan kaşıkla yedim. Hiçbir şey benim için önemli değildi" ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Real Madrid'de sadece 29 maça çıkabildi ve dört gol atabilidi. Ocak 2006'da Roma'dan transfer edilen Cassano, 2007 yazında Sampdoria'ya transfer olarak Serie A'ya döndü.