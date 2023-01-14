Antonio Cassano, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: "Ona aşık oldum"

İtalyan futbolunun eski yıldızı Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'i, "olağanüstü yetenek" olarak tanımladı

İtalyan eski yıldız, Arda Güler'i övdü

Onu İtalyan kulüplerine önerdi

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 13 kez giydi

NE OLDU? Futbolu bırakmadan önce Inter, Milan ve Real Madrid formaları giyen Antonio Cassano, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Antonio Cassano, Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Tüm İtalya'nın büyük kulüplerine bir futbolcuyu öneriyorum: Arda Güler. Gerçek ve olağanüstü yetenek. Youtube'da videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. O bir fenomen, ona aşık oldum. Sizi çıldırtıyor, bu tip oyuncu için stadyuma gidiyorsunuz."

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI? Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta şans bulan Arda Güler, bu karşılaşmaların 8'ini Avrupa müsabakalarında oynadı. 17 yaşındaki oyuncu takımına 3 gol, 1 asist ile katkı verdi. Arda Güler geçtiğimiz sezonu 30 maç, 11 gol ve 4 asist ile kapatmıştı.