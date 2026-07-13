Anton Gaaei bir anlaşmaya vardı ve Ajax'tan kısa süre içinde ayrılacak gibi görünüyor

Sky Sports’un Almanya şubesinden gazeteci Florian Plettenberg’in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Anton Gaaei, Eintracht Frankfurt ile sözlü bir anlaşmaya vardı. Ajax’ın Danimarkalı sağ bek oyuncusu, sağlık kontrolünün ardından Bundesliga ekibiyle 2031 ortasına kadar sözleşme imzalayacak.

Frankfurt, şu anda 23 yaşındaki kanat bekinin yaz transferi için Ajax ile görüşüyor. Gaaei ise her iki kulübün de kısa sürede bir anlaşmaya varmasını umuyor.

Gaaei, Frankfurt’ta Rasmus Kristensen’in yerini alması planlanan isim. Eski Ajax oyuncusu kısa süre önce Danimarka’nın FC Midtjylland takımına transfer oldu ve bu da sağ bek pozisyonunda bir boşluk yaratmış oldu.

Geçen hafta Frankfurt’un Gaaei’yi radarına aldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Bundesliga kulübünün bu sağ bek oyuncusunu Ajax’tan transfer etmek için somut planları olduğu netleşti.

Ajax, Gaaei'yi üç yıl önce Viborg FF'den transfer etmişti; Viborg FF, bu transferden 4,5 milyon euro gelir elde etmişti. Gaaei, bugüne kadar Ajax formasıyla 111 maça çıktı ve yedi gol, on üç asist kaydetti.

Gaaei’nin Ajax ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’a göre, Ajax’tan ayrılacak olan savunma oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon avro olarak belirtiliyor.