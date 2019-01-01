Antoine Griezmann transferinde son durum ne?

Barcelona'nın transfer listesindeki 1 numaralı aday olan Antoine Griezmann

'in yıldızı Antoine Girezmann'ın hala hangi takıma imza atacağı ortaya çıkmadı. 'nın yoğun ilgisinin bulunduğu oyuncu hakkında Katalanların transferi çoktan bitirdiği söyleniyor. Ancak Barcelona bu iddiaları reddediyor.

Katalunya radyosuna konuşan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, transferi kesin bir dille reddetti;

"Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum; Griezmann ile hiç görüşmedik. Transfer için acelemiz yok. Önümüzde uzun bir süre var. Pazarın nasıl gelişeceğini yakından takip edeceğiz. Takıma katılanlar olacağı gibi ayrılanlan da olacak" dedi.

Buna karşın Atletico Madrid cephesi ise Griezmann'ın yeni sezon için Barcelona ile anlaştığını iddia ediyor.