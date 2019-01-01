Antoine Griezmann: "Messi bana hoş geldin demedi"

Barcelona’nın yeni transferi Antoine Griezmann, Lionel Messi’nin kendisine hala ‘Hoş geldin’ demediğini belirtti.

İspanya ’nın son şampiyonu , ligdeki en önemli rakiplerinden biri olan ’den Antoine Griezmann’ı, 120 milyon euro karşılığında transfer ettiğini 14 Temmuz’da açıklamıştı.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında, Rakuten Kupası’nda ve Vissel Kobe ile karşılaşacak olan Barcelona’da, basın mensuplarının karşısına çıkan Griezmann, transferin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen takım kaptanı ’nin kendisini aramadığını söyledi.

Griezmann katıldığı basın toplantısında “Messi beni daha aramadı ama Luis Suarez beni tebrik etti ve bana hoş geldin dedi. Oyunculardan sıcak bir karşılama gördüm. Onlarla aynı soyunma odasını paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım hepsine en iyi şekilde yardım edebilirim” ifadelerini kullandı.

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28 yaşındaki Fransız forvet, Atletico Madrid’den ayrılma sürecine dair sorulan soruya ise “Diego Simeone’ye ve eski takım arkadaşlarıma saygımdan ötürü, kulüpten en iyi şekilde ayrılmak için elimden geleni yaptım. Atletico Madrid’in şikayetleri onların problemi. Ben kendimi çok rahat hissediyorum ve Barcelona ile ilgili konulara yoğunlaşmaya başlamak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Atletico Madrid’de 5 sezon forma giyen Antoine Griezmann, 264 maçta 134 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.