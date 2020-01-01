Antoine Griezmann: Kariyerimi ABD'de sonlandırmak istiyorum

Barcelona'nın Fransız yıldızı, kariyerinin son bölümünü MLS'te geçirmek istediğini söyledi.

Kariyerinin sonlarına doğru 'e transfer olan David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo gibi isimlere bir yenisi daha ekleniyor: Antoine Griezmann...

'nın Fransız oyuncusu, Avrupa'da kupalar kazandıktan sonra kariyerinin son bölümünü 'de geçirmek istediğini açıkladı.

Los Angeles Times'a konuşan Griezmann "Barcelona ile ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğim. Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Bu sezon Barcelona formasıyla 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki forvet, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.