Antoine Griezmann: Kariyerimi ABD'de sonlandırmak istiyorum
Kariyerinin sonlarına doğru MLS'e transfer olan David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo gibi isimlere bir yenisi daha ekleniyor: Antoine Griezmann...
Barcelona'nın Fransız oyuncusu, Avrupa'da kupalar kazandıktan sonra kariyerinin son bölümünü ABD'de geçirmek istediğini açıkladı.
Los Angeles Times'a konuşan Griezmann "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Bunları başardıktan sonra 2022 Dünya Kupası'nın ardından MLS'e gideceğim. Hangi takımda olacağını bilmiyorum ama gerçekten orada oynamak istiyorum. ABD'de önemli bir takımın parçası olmak ve o takımla şampiyonluk mücadelesi vermek hedeflerim arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Barcelona formasıyla 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki forvet, 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.