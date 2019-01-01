Antoine Griezmann kaçırdığı penaltı yüzünden eşini suçluyor

Fransa Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Antoine Griezmann, Arnavutluk karşısında kaçırdığı penaltıyla alakalı eşini suçladı.

Elemeleri H Grubu'nda , Arnavutluk'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Antoine Griezmann, 36. dakikada yararlanamadığı penaltı atışında eşini suçladı.

Griezmann, penaltı atışlarına daha çok çalışacağını söylerken eşi Erica Choperena'ya şaka yollu takıldı:

"O sırada neler oldu bilmiyorum. Daha önce söylediğim gibi belki de eşim maçı izlemediği için penaltıyı kaçırmışımdır."

Maç boyu performansından memnun olduğunu dile getiren Fransız yıldız, "Her karşılaşmada gol atamayabiliriz. Yine de kötü oldu. Daha çok çalışmak zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.

28 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk karşısında eksik oyuncuları olmasına rağmen kazanarak önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi:

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"Birçok önemli oyuncumuzdan yoksunduk. Onların yerinde oynayanlar iyi iş başardı. Doğru yoldayız ve gruptaki yerimiz de bunu gösteriyor."

Griezmann, maç öncesi Arnavutluk marşı yerine Andorra marşı çalınmasıyla ilgili olarak ise, "Çok şaşırdık. Tekrarlanmaması gereken büyük bir hata yapıldı" dedi.

Fransa, 10 Eylül Salı günü Stade de France'da Andorra'yı ağırlayacak. Gruptaki beşinci maçlar sonunda Fransa, ve İzlanda'nın 12'şer puanı bulunuyor.

