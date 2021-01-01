Antoine Griezmann Fransa Milli Takımı'nda zirveye yürüyor

Bosna Hersek karşısında Fransa'ya galibiyeti getiren golü kaydeden Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın en golcü ismi olma yolunda ilerliyor.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa deplasmanda Bosna Hersek'i 1-0 mağlup etti. Mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu gol yıldız oyuncunun Fransa Milli Takım formasıyla attığı 35. gol oldu. Fransa Milli Takım'ında Antoine Griezmann'dan daha fazla gol atan sadece 3 isim var.

Bunlar Thierry Henry, Chelsea'de forma giyen Olivier Giroud ve efsane isim Michel Platini var.

Antoine Griezmann'ın milli takım kariyeri

Futbol kariyerine Barcelona'da devam eden Antoine Griezmann, Fransa A Milli Takım formasını ilk olarak 5 Mart 2014'te giydi. O tarihte Griezmann'ı milli takıma ilk alan isim de yine Didier Deschamps'tı.

Antoine Griezmann'ın kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesi Fransa'da başlayan Antoine Griezmann, 2005 yılında Real Sociedad alt yapısına geçiş yaptı. 2010 yılında İspanyol ekibinin A takımına yükselen Fransız yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Griezmann'ın bir sonraki durağı Aletico Madrid oldu. Atletico Madrid'de de gollerine devam eden başarılı oyuncu 2019 yılında 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.