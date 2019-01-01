Antoine Griezmann Barcelona'da!

Katalan ekibi, Fransız yıldızı resmen renklerine bağladı.

Yaz aylarında gerçekleşmesi merakla beklenen transferlerden biri daha sona erdi. , Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödeyerek oyuncuyu renklerine bağladı.

5 yıldır forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezon bittikten sonra Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Talebine olumlu dönüş alan Griezmann, kulüplerin anlaşmasının ardından yeni kulübüne transfer oldu. Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Griezmann'ın serbest kalma bedelin ise 800 milyon euro.

Golcü futbolcu, Atletico Madrid kariyerini 257 maçta 133 gol kaydederek tamamladı.