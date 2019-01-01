Antoine Griezmann Barcelona'da!
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Yaz aylarında gerçekleşmesi merakla beklenen transferlerden biri daha sona erdi. Barcelona, Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödeyerek oyuncuyu renklerine bağladı.
5 yıldır Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız, sezon bittikten sonra Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamıştı.
Talebine olumlu dönüş alan Griezmann, kulüplerin anlaşmasının ardından yeni kulübüne transfer oldu. Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Griezmann'ın serbest kalma bedelin ise 800 milyon euro.
Golcü futbolcu, Atletico Madrid kariyerini 257 maçta 133 gol kaydederek tamamladı.