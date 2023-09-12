Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den sonra gideceği ligi açıkladı

Antoine Griezmann, kariyerinin bir sonraki aşamasında gideceği ligi açıklarken Suudi Arabistan yolunu tutan meslektaşlarının kararını değerlendirdi.

Griezmann'ın önceliği Suudi Arabistan değil

Fransız yıldız bir sonraki aşamada Amerikan Rüyası yaşamak istiyor

Fransa, Salı günü Almanya ile karşı karşıya gelecek

NE OLDU? Antoine Griezmann, kariyerinin bir sonraki aşamasında Lionel Messi gibi MLS'te oynamak istediğini itiraf etti. Fransız oyuncunun Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? Griezmann'a milli takımdaki diğer arkadaşları N'Golo Kante ve Karim Benzema gibi Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceği soruldu. Griezmann şunları söyledi: "Suudi Arabistan mı? Oraya gitmek zorunda olanları anlıyorum. İnanılmaz miktarda paralardan bahsediyoruz. Ben gider miydim? Bir ailem, üç çocuğum var. Verilmesi kolay bir karar değil. Ancak hala önceliğim MLS."

BÜYÜK RESİM: Griezmann yaz aylarında ve tatillerinde ABD'ye giderek NBA maçlarını izlemeyi seviyor. Aynı zamanda bir Amerikan futbolu ve beyzbol taraftarı.

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ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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GRIEZMANN İÇİN SIRADA NE VAR? Griezmann ile Fransa'yı 12 Eylül'de Almanya'ya karşı oynanacak hazırlık mücadelesi bekliyor.