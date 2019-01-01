Antoine Griezmann: Asistlerle her şeyi düzeltebilirim

Antoine Griezmann, Barcelona oyuncusu olarak ilk kez basının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

, 'in 28 yaşındaki Fransız futbolcusunu 120 milyon euro'ya kadrosuna kattıktan sonra Camp Nou'da basın mensuplarına tanıttı.

Griezmann'ın Barcelona'da 17 numaralı formayı giyeceği belirtildi. İşte yıldız oyuncunun basın toplantısından öne çıkanlar:

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ekiple çalışmayı ve yeni takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Bunlar önemli şeyler ve umarım elimden geldiğince iyi bir şekilde üstesinden gelebilirim. , Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi; bunların hepsi kulübün ve benim hedeflerimiz arasında. Umtiti ve Dembele ile çok iyi bir ilişkim var. Onları görmek için sabırsızlanıyorum."

"Messi'nin günlük bir antrenmanda nasıl olduğunu görebilmek için de sabırsızlanıyorum. Onunla yan yana oynamak muhteşem bir keyif olacak. Beni mutlu eden, onunla mate çayı içebilecek olmak! Oğlumu baskette Lebron James'e, futbolda ise Messi'ye hayran. Onun ve onun çocukları için efsanevi bir anı olacak."

Atletico Madrid'den ayrılışını ise şöyle aktardı: "Ailem ve arkdaşlarımla rahat hissettiğim bir yerden ayrılmak çok zor oldu. Kulübe sevgi ve hayranlık duyuyorum."

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'deyken Messi ve Suarez'i zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Griezmann, gülerek, "Olabilir, onları gördüğümde anlayacağım. Ama asistlerle her şeyi düzeltebilirim" cevabını verdi.