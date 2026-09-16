Anthony Martial, kariyerini Málaga'da sürdürmeye çok yakın. Bunu Foot Mercato'dan Santi Aouna çarşamba günü duyurdu. Otuz yaşındaki santrfor, Meksika ekibi CF Monterrey ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından iki aydır kulüpsüz.

Aouna, X'te "Málaga, Anthony Martial ile ileri düzey görüşmeler yürütüyor" diye yazdı. "İki taraf arasındaki görüşmeler ilerliyor ve anlaşma yakın."

Málaga, yıllar sonra bu yaz yeniden LaLiga'ya yükseldi. Kulüp şu anda ligde üç puanla on sekizinci sırada yer alıyor.

Martial geçen sezon da Monterrey forması giydi. Orada 2027 ortasına kadar devam eden sözleşmesi, nedeni net olmayan bir şekilde temmuz ayında feshedildi. Martial, Meksika kulübü adına toplam yirmi maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı.

Genel tabloya bakıldığında, Martial'ın kariyeri sönük bir şekilde noktalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Fransa Milli Takımı'nda otuz kez forma giyen oyuncu, gençlik yıllarında AS Monaco'da büyük bir sansasyon yaratmış ve Manchester United'a umut verici bir başlangıç yaptığında potansiyelini gerçekleştirecek gibi görünmüştü. İngiliz kulübü, onun için prensliğe en az altmış milyon euro ödemişti.

Ancak hücum oyuncusunun gelişimi ciddi şekilde duraksadı. Sevilla'daki kiralık dönemi başarısız geçti ve Manchester United, 2024'te sözleşmesini feshetti. Martial o sırada sakattı ve sözleşmesinin de sonuna gelinmişti.

Martial, birkaç ay sonra AEK Atina'ya imza attı ancak kulüp, onun takım adına attığı dokuz gole rağmen kısa sürede kendisinden kurtulmak istedi. Ardından da Meksika macerası geldi ve o da başarılı olmadı.