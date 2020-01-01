Anthony Martial, Eric Cantona’nın izinde
Yorum()
Getty Images
Premier Lig’deki derbide Manchester United sahasında Manchester City 2-0 yendi.
Karşılaşmanın 30. dakikasında ağları havalandıran Anthony Martial, böylece ligdeki son 3 Manchester City maçında da golünü atmış oldu.
Manchester United formasıyla bu başarıyı yaşayan son isim Eric Cantona’ydı. Fransız efsane bununla da yetinmeyip gol serisini 5 maça çıkarmıştı.
Martial ayrıca Cristiano Ronaldo’dan sonra bir sezonda hem iç hem de dış sahada Manchester City’ye gol atan ilk Manchester United futbolcusu oldu.