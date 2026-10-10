Milli ara her Eredivisie teknik direktörünün sevdiği bir dönem değil, ancak Anthony Correia için bu mola kötü gelmedi. FC Utrecht ile sezona kötü bir başlangıç yapan teknik adam, bu nedenle son haftalarda toparlanma çalışmaları yapmak zorunda kaldı.

Bunu, sıkı antrenmanların yanı sıra, sıra dışı bir takım uyumu yöntemiyle yaptı: son derece ağır bir askeri tatbikat. Correia, De Telegraaf'a konuşurken, “Size söyleyebilirim, çok ağırdı. Normal değildi” dedi.

Correia, “Bir noktadan sonra insan gerçekten yoruluyor. Sonra iş fiziksel olarak o kadar ağırlaşıyor ki zihinsel olarak da sınanmaya başlıyorsun. Evet, gerçekten çok sertti. Eğer önceden ne yapacağımızı bilseydim, belki de bunun oyuncular için olduğunu, teknik ekip için olmadığını söylerdim” ifadelerini kullandı. Böylece Correia da ekibiyle birlikte askeri dayanıklılık sınavına katılmış oldu.

Correia, gruptaki atmosferi anlatırken, “Bir noktadan sonra herkes sessizdi. Artık kimse konuşmuyordu, herkes hayatta kalmaya çalışıyordu. Ve birlikte hayatta kalmanız gerekiyor, çünkü bir halka koparsa başka bir göreve geçmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu istemezsin, çünkü fiziksel olarak o kadar çok şey yaşıyorsun ki daha fazlasını istemiyorsun” dedi.

Özellikle zihinsel boyut önemliydi, çünkü Utrecht'te güven, Eredivisie'deki hatalı başlangıcın ardından dip noktaya ulaşmıştı. Correia, “Önceden fikir, baskı altında performans göstermeye, takım uyumuna, birbirimize daha da yakınlaşmaya ve zihinsel dayanıklılığa çalışmaktı. Bunların hepsi yerine getirildi” dedi.

Gelecek maçlar UTR Eredivisie 06:15 WII

Teknik adamın kendisi de sınırlarını zorlamak zorunda kaldı. “Bir noktada insanlar beni itmeye başladı. Önde yürüyen, tempoyu belirleyen adam vardı. O onlardandı. Geride kalmana izin yoktu. Yani arkadakilerin de devam etmesi gerekiyordu. Bu yüzden bir noktada geri kalmamak için beni gerçekten ittiler.”

Yine de Correia seçiminden pişman değil. “Bakın, padel ya da paintball gibi aktiviteler de eğlenceli ve onlarla da daha yakın oluyorsunuz. Ama bence burada zihinsel baskı çok daha fazla test ediliyor. Ve maçlara bakarsanız, belki de en çok fayda göreceğimiz şey bu olacak. Bunu sahaya da taşıyabilirsiniz.”

Sert yaklaşımın işe yarayıp yaramadığı ise görülecek. Utrecht, pazar günü ligin son sırasındaki Willem II'ye karşı sahasında oynayacağı maçla lige yeniden başlayacak.