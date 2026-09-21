24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083555602.jpgANP
Bart DHanis
Çeviri:

Anthony Correia’nın başı daha da ağrıyacak: FC Utrecht, hazırlık maçını 4-0 kaybetti

FC Utrecht

FC Utrecht, pazartesi öğleden sonra Sportpark Zoudenbalch'ta Almere City ile bir hazırlık maçı oynadı. Anthony Correia'nın ekibi ağır bir yenilgi aldı: 0-4.

Haberi ilk olarak Algemeen Dagblad duyurdu; gazete, pazartesi öğleden sonra FC Utrecht adına sahada yer alan isimleri de bildiğini aktardı.

Domstad ekibi maça yeni transfer Sergio Padt'ı kalede başlatarak çıktı. Beşli savunma soldan sağa Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo ve Nordin Amrabat'tan oluştu.

Orta sahada FC Utrecht, Ferdinand Pohl ve Yoann Cathline ile oynadı. Hücum hattında ise Correia, Angel Alarcon, Adrian Blake ve Sem van Duijn'a yer verdi.

AD'ye göre FC Utrecht, devre arasında 0-1 gerideydi. İkinci yarıda Correia, Jong FC Utrecht'ten daha fazla oyuncuyu oyuna sürdü ve skor 0-4'e çıktı.

Gazeteci Marco Gerling maçta hazır bulundu ve Padt, Nwankwo ile Offerhaus'un iyi bir maç çıkardığını belirtti.

FC Utrecht, VriendenLoterij Eredivisie sezonuna dramatik bir başlangıç yaptı. Kulüp şu anda on beşinci sırada ve 7 maçta 4 puanı var. Correia'nın öğrencileri pazar günü De Kuip'te 5-0 mağlup oldu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin