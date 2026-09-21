Anthony Correia’nın başı daha da ağrıyacak: FC Utrecht, hazırlık maçını 4-0 kaybetti

FC Utrecht, pazartesi öğleden sonra Sportpark Zoudenbalch'ta Almere City ile bir hazırlık maçı oynadı. Anthony Correia'nın ekibi ağır bir yenilgi aldı: 0-4.

Haberi ilk olarak Algemeen Dagblad duyurdu; gazete, pazartesi öğleden sonra FC Utrecht adına sahada yer alan isimleri de bildiğini aktardı.

Domstad ekibi maça yeni transfer Sergio Padt'ı kalede başlatarak çıktı. Beşli savunma soldan sağa Viggo Plantinga, Jakov Medic, Guus Offerhaus, Neville Ogidi Nwankwo ve Nordin Amrabat'tan oluştu.

Orta sahada FC Utrecht, Ferdinand Pohl ve Yoann Cathline ile oynadı. Hücum hattında ise Correia, Angel Alarcon, Adrian Blake ve Sem van Duijn'a yer verdi.

AD'ye göre FC Utrecht, devre arasında 0-1 gerideydi. İkinci yarıda Correia, Jong FC Utrecht'ten daha fazla oyuncuyu oyuna sürdü ve skor 0-4'e çıktı.

Gazeteci Marco Gerling maçta hazır bulundu ve Padt, Nwankwo ile Offerhaus'un iyi bir maç çıkardığını belirtti.

FC Utrecht, VriendenLoterij Eredivisie sezonuna dramatik bir başlangıç yaptı. Kulüp şu anda on beşinci sırada ve 7 maçta 4 puanı var. Correia'nın öğrencileri pazar günü De Kuip'te 5-0 mağlup oldu.