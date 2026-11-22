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FC Utrecht, Anthony Correia'nın derhal görevden alındığını resmî kanallarından duyurdu. 44 yaşındaki teknik direktör, Eredivisie'deki kötü sonuçlardan sorumlu tutuluyor.

Correia, Eredivisie'ye yükselttiği ve en üst ligde tutmayı başardığı Telstar'dan büyük beklentilerle gelmişti. Ancak Utrecht'te aynı başarıyı gösteremedi.

Utrecht, oynadığı 13 maçın ardından düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde, hayal kırıklığı yaratan 15. sırada bulunuyor. Üç galibiyet ve üç beraberlik alan Utrecht, yedi kez mağlup oldu. Son üç lig maçını da kaybetti. Cumartesi akşamı sahasında SC Cambuur karşısında aldığı 2-3'lük yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

Sportif direktör Jordy Zuidam, kulübün resmî kanallarına yaptığı açıklamada, "Ron Jans döneminin ardından yeni bir teknik direktör aramamız gerekiyordu. Kulüpte herkes, en iyi adayın Anthony olduğu konusunda hemfikirdi. Kendisi ve ekibi, ilk günden itibaren başarılı olmak için ellerinden geleni yaptı" dedi.

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"Bu sürecin zaman alacağını biliyorduk ve birbirimize o zamanı tanıdık. Bu süreçte her zaman yalnızca sonuçlara bakmamaya çalıştık."

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Zuidam, "Birlikte doğru yönde ilerlediğimizi düşündüğümüz anlar oldu ancak sonuçta kalıcı bir iyileşme yaşanmadı. Bu yüzden, ne kadar zor olsa da bu kararı aldık" diye konuştu.

Kötü sonuçların yanı sıra Correia'nın uyguladığı taktikler ve oyun sistemi de çok eleştirildi. Telstar'da çok iyi işleyen oyun tarzının Galgenwaard Stadı'nda çok daha az başarılı olacağı düşünülüyordu.

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Correia'nın yanı sıra yardımcı antrenör Gertjan Tamerus da görevden alındı. Haarlemli Tamerus, 2024 ortalarından bu yana Correia ile yardımcı antrenör olarak çalışıyordu.

Kalıcı bir halef aramaya başlayan kulüp, açıklamasını "FC Utrecht, Correia ve Tamerus'a özverileri için teşekkür eder ve her ikisine de kariyerlerinin devamında başarılar diler" sözleriyle tamamladı.