Marçal'ın Camp Nou'ya yükselişi

Bir dönem Gaziantepspor'da da oynayan Marçal, takımının Barcelona ile deplasmanında oynadığı maçta Lyon'un ilk 11'inde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde ile Olimpique Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Bu maçı ilginç yapan detaylardan bir tanesi de 3 yıl önce Gaziantepspor forması giyen Marçal'ın Lyon formasıyla sahaya ilk 11'de çıkması oldu.

2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a imza atan Brezilyalı sol bek, 'de kiralık olarak geçirdiği tek sezonda 21 kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Bonservisi 'da olan Brezilyalı oyuncu ertesi sezon ekiplerinden 'a kiralanırken burada gösterdiği başarılı performansın ardından 4.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Lyon'a transfer oldu.

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Lyon'da ikinci sezonun geçiren 30 yaşındaki Brezilyalı, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı ilk 11'de sahne alma imkanı buldu.

Marcelo ve Denayer de ilk 11'de

Marçal'ın defans hattındaki yardımcıları da Türkiye'den Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo ve 'da oynayan Jason Denayer de Lyon formasıyla Barcelona'ya karşı ilk 11'de kendilerine yer buldu.