Antalyaspor'dan Sinan Gümüş için transfer açıklaması

Antalyaspor Başkanı Şafak Öztürk, Sinan Gümüş’ü isteyen birçok takım olduğunu ancak onunla yola devam etmek istediklerini söyledi.

Akdeniz ekibinin devre arasında ’dan kiraladığı Sinan Gümüş için transfer açıklaması geldi.

Başkanı Şafak Öztürk, Radyospor’a yaptığı açıklamada “Sinan yaz döneminde de Antalya'ya tatile gelmişti ve beraber vakit geçirmiştik. 'da da rotasyon oyuncusuydu. Onun oynaması lazımdı. O da bize gelerek doğru bir seçim yaptı. Biz Antalyaspor olarak onu kesinlikle kadromuzda tutmak isteriz. İyi bir kimyamız oldu. Kişisel olarak da kendisini çok seviyoruz. Bunun dışında mali etkenler önemli olacaktır. Hedefleri ve yapmak istedikleri de önemli” ifadelerini kullandı.

"Sadece için değil..."

Daha fazla takım

Adı Fenerbahçe ile de anılan Sinan için Genoa ile anlaşmak zorunda olduklarının altını çizen Şafak Öztürk, “Sinan, Türk futbolcular arasında ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Ama oynaması lazım. Gelecek sezon Antalyaspor'da oynarsa 9-10 gol atar. Zaten bunu kısa sürede gösterdi. Galatasaray'da 5-6 senesi geçti. Milli takım tecrübesi var. Başka bir takımda rotasyon olacağına bize gelip sürekli oynamasını isteriz. Bir şekilde doğru yolu bulacağız. O da kalmak istiyor. İnşallah Genoa ile doğru şartları yakalarız. Kendisi sadece Fenerbahçe’nin değil birçok takımın kadrosunda görmek istediği bir futbolcu. Onu isteyen takımlar ne kadar ciddi bilmiyoruz. Biz Sinan'ı seviyoruz, devam etmek istiyoruz" diye konuştu.