Antalyaspor'dan Jahovic'in sağlık durumu hakkında açıklama

Antalyaspor, Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Adis Jahovic hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizli'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan 'un yeni transferi Adis Jahovic, maçın 44. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde kafasına aldığı bir darbe sonrası sakatlandı.

Başına bandaj yapılarak ilk yarıyı tamamlayan Makedon oyuncu, devre arasında kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Jahovic, detaylı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi ve Antalya'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili mesaj yayınladı.

"Geçmiş olsun Adis Jahovic" başlığıyla yayınlanan açıklamada "Futbolcumuz Adis Jahovic, tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktı" ifadeleri yer aldı.