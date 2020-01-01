Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk devresini küme düşme hattında tamamlayan ve teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Tamer Tuna'nın getirildiğini duyurdu.
1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Tamer Tuna son olarak Göztepe'yi çalıştırmış ve 29 Ekim'de görevinden ayrılmıştı.
Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz."
Sezona Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan Antalyaspor, sonrasında Tomas ile yola devam etmişti. Tomas yönetiminde çıktığı 6 Süper Lig maçında galibiyet alamayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
Teknik direktörlük kariyerine 2017'de Göztepe'de başlayan Tamer Tuna, sonrasında Sivasspor'u çalıştırmış ve Şubat 2019'da yeniden İzmir temsilcisinde göreve başlamıştı.
Tamer Tuna, 2019-20 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet ve 3 beraberlikle almasının ardından Ege ekibindeki ikinci döneminden istifa etmişti.