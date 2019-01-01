Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine tanıdık bir isim getirdi

Süper Lig'de geriden kalan 11 haftada 11 puan toplayarak 15. sıraya gerileyen 'da teknik direktör Bülent Korkmaz görevinden ayrılmıştı.

Hoca arayışlarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, daha önce Süper Lig'de , , Gaziantepspor ve Bucaspor formaları giymiş Hırvat Stjepan Tomas'ı göreve getirdi.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Antalyasporumuz, Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Başkanımız Ali Şafak Öztürk katıldı. Sözlerine önceki Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkür ederek başlayan Başkanımız Ali Şafak Öztürk, daha önce de yollarını ayırdıkları diğer teknik adamlarla bağlarını koparmadıklarını, Bülent Korkmaz ile de dostane ilişkilerinin devam edeceğini söyledi.

Öztürk, "Bülent hocamız ile bize yakışan bir ayrılık oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılan diliyoruz. Bülent Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtiklerini, genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği taşıyan ve gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve Stjepan Tomas ismi konusunda karar kıldık. Hocamızla 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini 18 senedir 'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerini iyi biliyoruz. Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna, başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

2014'ten bu yana Okan Buruk ve İrfan Saraloğlu'nun ekiplerinin bir parçası olarak çeşitli Süper Lig ekiplerinde çalışan Tomas, son olarak 'de görev yapıyordu.