Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi bitti

Akdeniz ekibinin başında çıktığı 6 maçta da galibiyet alamayan Hırvat teknik direktörün görevine son verildi.

, ligin 12. haftasında Bülent Korkmaz'dan teknik direktörlük koltuğunu devralan Stjepan Tomas ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

6 haftalık Tomas döneminde 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Antalyaspor, ligde devre arasına 14 puanla 16. sırada girdi.

Antrenörlük kariyerine 'de Okan Buruk'un yardımcılığını yaparak başlayan Tomas, ilk teknik direktörlük tecrübesini bu sezon el sıkıştığı Antalyaspor'da yaşadı. 43 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk döneminde 'de , , Gaziantep ve Bucaspor'da forma giymişti.