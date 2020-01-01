Süper Lig

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi

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Ersun Yanal
AA
Kırmızı-beyazlı kulüpte Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Ersun Yanal oldu. 

Bilindiği üzere kırmızı-beyazlı kulüp Ekim ayının sonunda Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırmıştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile her konuda anlaşma sağlamış bulunmaktadır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze hayırlı olmasını diler, Sayın Yanal ve ekibine, kırmızı beyaz renklerimiz altında başarılar dileriz." denildi.

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    Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun Mart ayında sarı-lacivertli ekipteki görevinden istifa etmişti. 

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