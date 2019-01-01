Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı

Antalyaspor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor'da Bülent Korkmaz depremi yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; alınan kötü sonuçların ardından 15. sıraya kadar gerileyen kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

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Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor Karnesi

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başına 2018-2019 sezonunun başında gelmişti.

Görevde kaldığı sürede takımının başında 52 maça çıkan Korkmaz, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet elde etti.

12 beraberlik alan ve sahadan 22 kez mağlup ayrılan 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile 1.27 puan ortalaması tutturdu.