Antalyaspor, Karagümrük'ü devirdi: 3-1

Ersun Yanal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik galibiyete imza atarak üç maç aradan sonra kazandı.

, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

'a 6-0 yenildikten önce ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, bu maçı da kazanarak son iki haftada 4 puan toplamayı başardı ve 21 puana ulaştı.

'dan sonra Antalyaspor'a da yenilen Karagümrük de 21 puanda kaldı.

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Karagümrük, 10. dakikada Jure Balkovec'in frikikten attığı harika golle öne geçti. Antalyaspor, 19. dakikada Hakan Özmert'in golü ile skoru eşitledi. 37. dakikada sahneye çıkan Gökdeniz Bayrakdar, Akdeniz ekibinin ilk 45 dakikayı 2-1 önde kapatmasını sağladı.

71. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Eren Albayrak, maçın skorunu ilan eden golü kaydetti, 3-1. Karagümrük'te Enzo Roco, 84. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karagümrük'te 5 yeni transfer forma giydi

Süper Lig'de transferin en hızlı takımı olan Karagümrük'te Vegar Hedenstad, Gaston Campi ve Fabio Borini ilk onbirde maçabaşlarken; Emre Çolak ve Andrea Bertolacci ikinci yarıda görev yaptı.