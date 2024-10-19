Antalyaspor-Galatasaray maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, milli maç rasından sonra yeniden sahaya çıkıyor. Aslan, Antalyaspor deplasmanında 3 puan alıp liderliğini devam ettirmek istiyor.
Peki Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Tüm detaylar goal.com/tr'de...
Haberin devamı aşağıda
Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Gelecek maç
Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Antalyaspor-Galatasaray
|19 Ekim Cumartesi
|19.00
|beIN SPORTS 1 & TOD