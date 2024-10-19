GalatasarayGetty/GOAL
Can Özer

Antalyaspor-Galatasaray maçı canlı izle

Antalyaspor - GalatasarayAntalyasporGalatasaraySüper Lig

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, milli maç rasından sonra yeniden sahaya çıkıyor. Aslan, Antalyaspor deplasmanında 3 puan alıp liderliğini devam ettirmek istiyor.

Peki Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Haberin devamı aşağıda

Antalyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Gelecek maç

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Antalyaspor-Galatasaray19 Ekim Cumartesi19.00beIN SPORTS 1 & TOD

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Reklam