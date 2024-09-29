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Can Özer

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Antalyaspor - FenerbahçeAntalyasporFenerbahçeSüper Lig

Galatasaray'a derbide 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, US. Gilloise galibiyetinin ardından Antalyaspor'a konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Galatasaray, Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kaldıktan sonra şimdi gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ve TOD'dan canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
Antalyaspor-Fenerbahçe29 Eylül Pazar19.00beIN SPORTS 1 / TOD

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

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