Antalyaspor-Fenerbahçe maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Galatasaray, Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kaldıktan sonra şimdi gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Haberin devamı aşağıda
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ve TOD'dan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Antalyaspor-Fenerbahçe
|29 Eylül Pazar
|19.00
|beIN SPORTS 1 / TOD
ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE