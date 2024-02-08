Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de son maçta evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ın gözü Ziraat Türkiye Kupası'nda

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzak kalan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarını mutlu etmenin peşinde.

Kara Kartal, bu hedefi doğrultusunda kupada bu akşam Antalyaspor karşısına çıkacak. Binlerce futbolsever Google'da Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ve Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle aramalarını yapıyor.

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Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.