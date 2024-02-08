Trendyol Süper Lig'de son maçta evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'ın gözü Ziraat Türkiye Kupası'nda
Ligde bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzak kalan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarını mutlu etmenin peşinde.
Kara Kartal, bu hedefi doğrultusunda kupada bu akşam Antalyaspor karşısına çıkacak. Binlerce futbolsever Google'da Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ve Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izle aramalarını yapıyor.
Tüm detayları GOAL Türkiye aktarıyor...
Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.
Gelecek maç
Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Antalyaspor - Beşiktaş
|8 Şubat Perşembe
|20.45
|A Spor