Antalyaspor, Abdullah Avcı ile anlaşamadı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, yollarını ayırdıkları Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüştüklerini hatırlattı.

Avcı ile görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine gündemlerindeki diğer teknik adamları değerlendirmeye başladıklarını belirten Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayamadık. Şu anda alternatifleri değerlendiriyoruz. Milli maç arasında yeni hocamızla anlaşmış oluruz, diye düşünüyoruz. maçına kadar da Tamer hocanın yardımcılarıyla maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Kulübü, 29 Ekim'de, teknik direktör Tuna ile kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.