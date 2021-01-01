Antalyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor | Antalya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Hakem Serkan Tokat'ın yönettiği mücadelede ev sahibi takım Antalyaspor geçtiğimiz haftalara göre daha ofansif bir görüntü çizdi.

Maça hızlı başlayan Antalyaspor dakikalar henüz 5'i gösterdiğinde Nuri Şahin'in asistinde Dever Orgill'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak kırmızı - beyazlıların gol sevinci çok sürmedi. Dakikalar 12'i gösterirken ise Antalyaspor'un golünü atan Orgill bu sefer topu kendi filelerine gönderdi ve skora denge geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Antalyaspor yine daha atak bir görüntü çizdi ancak Akdeniz temsilcisi aradığı golü bulamadı. İkinci 45 dakikada gol olmayınca takımlar sahada 1-1'lik skorla ayrıldı.

UMUT BULUT REKORA ORTAK OLDU

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli oyuncusu Umut Bulut, Süper Lig'deki 503. maçına çıkarak lig tarihinde en fazla forma giyen Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu.

Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Antalyaspor 32 puanla 9. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı. Süper Lig'de gelecek hafta ise Antalyaspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı sağ çaprazdan sert şutunda, top defansın müdahalesiyle dışarı çıktı.

6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, top kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağ tarafından filelere gitti: 1-0.

12. dakikada Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda, sol taraftan yapılan ortaya yükselen Dever Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nuri Şahin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.

90+3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi, yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.