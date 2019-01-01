Antalya'da Shinki Kagawa mucizesi!

Beşiktaş'ın sezon souna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, Antalyaspor maçında oyuna girer girmez iki harika gole imza attı.

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine muhteşem bir başlangıç yaptı.

Antalyaspor ile oynanan maçın 81. dakikasında Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Kagawa, oyuna girdikten 19 saniye sonra ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla takımını 5-1 öne geçirdi.

19 - Shinji Kagawa, bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan girip en hızlı gol atan isim oldu (19 saniye). Japon. pic.twitter.com/9CcSKHLvEw — OptaCan (@OptaCan) 3 Şubat 2019

Kagawa, 84. dakikada ise kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve yaptığı şık vuruşla Ruud Boffin'i bir kez daha avladı ve topla üçüncü buluşmasında ikinci golünü attı.