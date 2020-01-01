Ansu Fati tarihe geçti
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17 yaşındaki Ansu Fati, İspanya Milli Takımı formasıyla tarihe geçti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta İspanya, sahasında grup lideri Ukrayna'yı konuk etti.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Sergio Ramos penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
29. dakikada yeniden Ramos'un golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya'da dakikalar 32'yi gösterdiğinde Ansu Fati durumu 3-0'a getirdi.
Fati bu golüyle İspanya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç futbolcu (17 yıl 311 gün) olarak tarihe geçmeyi başardı.