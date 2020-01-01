Ansu Fati tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Ukrayna karşısında gol atan Ansu Fati, İspanya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç futbolcu oldu.

17 yaşındaki Ansu Fati, İspanya Milli Takımı formasıyla tarihe geçti.

A Ligi 4. Grup'ta İspanya, sahasında grup lideri 'yı konuk etti.

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Karşılaşmanın 3. dakikasında Sergio Ramos penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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29. dakikada yeniden Ramos'un golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya'da dakikalar 32'yi gösterdiğinde Ansu Fati durumu 3-0'a getirdi.

Fati bu golüyle İspanya Milli Takımı formasıyla gol atan en genç futbolcu (17 yıl 311 gün) olarak tarihe geçmeyi başardı.