Anssumane Fati Barcelona'da tarih yazdı

Barcelona’nın 16 yaşındaki forvet oyuncusu Anssumane Fati kulüp tarihine geçti.

’nın ’i 5-2 yendiği maçta tarihi bir olay yaşandı.

La Masia’dan yetişen Anssumane Fati ilk kez Barcelona A Takımı formasını sırtına geçirdi.

16 yaş 298 günlük olan Fati, 1941’den bu yana ’da Barcelona forması giyen en genç futbolcu oldu.

Fati’den önce ligde Barcelona forması giyen en genç futbolcu 16 yaş ve 280 günlük olan Vicenc Martinez’di.

Fati dünkü maçta Carles Perez’in yerine oyuna girip 15 dakika sahada kalmıştı.

La Liga kuralları reşit olmayan futbolcular gece maçlarında oynayabilmek için aile iznine tabi tutuluyor.

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Gine-Bissau doğumlu futbolcu 2013 yılında La Masia’ya katılmıştı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi’nde çıktığı 9 maçta 4 gol atıp 3 de asist yapmıştı.