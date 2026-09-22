"Annem aşık oldu": Mbappe, Liverpool yerine Paris Saint-Germain'i tercih etmesinin sırrını açıkladı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, 2017 yılında Paris Saint-Germain'i Liverpool'a tercih etmesinin nedenini açıkladı.

Henüz on sekiz yaşındayken, 2016-2017 sezonunda Monaco ile geçirdiği olağanüstü sezonun ardından dünyanın en büyük kulüpleri kendisine akın etti; Paris Saint-Germain'in yanı sıra Liverpool da ona büyük ilgi gösterdi.

2018 Dünya Kupası şampiyonu Mbappe, bugün salı günü "The Athletic" gazetesine verdiği röportajda, annesi Fayza Lamari'nin o yaz kendisinin Liverpool'a katılması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Mbappe şunları söyledi: "O sırada Monaco'da oynuyordum. Bir karar vermem gerekiyordu. Evet, Liverpool son derece cazipti. Annem Jürgen Klopp'un en büyük hayranlarındandı ve Liverpool onun en gözde tercihiydi. Oraya gitmemi istiyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu dinlemiyordum çünkü kendi şehrimde, Paris'te oynamak istiyordum. Önemli biri olmadan ülkemden ayrılmak istemiyordum. Ama evet, annem bana sürekli şunu söylerdi: Liverpool orada olacak, Anfield'da oynayacaksın, senin için harika olacak. Ben de ona: Tamam, diye cevap veriyordum."

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Devamında şunları söyledi: "Müzakerelerin ilk aşaması için oraya gittim. Şehre, stadyuma gittim ve insanlarla tanıştım. Annem şöyle dedi: Harika bir kulüp, herkes çok kibar, aile ortamı olan bir kulüp, büyük bir kulüp."

Mbappe şöyle devam etti: "Annem Anfield'a gitti ve oraya aşık oldu. Atmosferin tadını çıkarmak için bazı maçlara tek başına gitti çünkü beni o stadyumda hayal etmek istiyordu."

Haftalarca süren müzakerelerin ardından Mbappe, Paris Saint-Germain'e katıldı; yıllar sonra ise buradan Real Madrid'e gitti.

Bugün salı günkü röportajında Mbappe, Paris ile imza atmasına iten nedenleri, ayrıca meraklı gözlerden uzakta, özel bir uçakta yürüyen yoğun müzakereleri hatırladı.

Kylian şunları açıkladı: "Konuşmayı hiç bırakmadık. Ona: Ne düşünüyorsun anne? diye soruyordum. O da bana: Bence Liverpool'a gitmelisin, diyordu. Ben de: Tamam, tamam, tamam, diye cevap veriyordum."

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Sözlerine şöyle ekledi: "Jürgen Klopp olağanüstü bir teknik direktördü. Onunla tanıştım ve aramızda mükemmel bir ilişki vardı. Ona büyük saygı duyuyordum. Uçakta olduğumuzu, havada uçarken bana projesini anlattığını hatırlıyorum. Ona şunu söyledim: Beni ikna etmene gerek yok. Sen Jürgen Klopp'sun ve bu da Liverpool, büyük bir kulüp, dolayısıyla elbette burada oluşum ilgimden kaynaklanıyor. Ama benim başka konularım, başka projelerim var ve bunlar daha az önemli değil."

Fransız oyuncu şöyle devam etti: "Ona şunu da ekledim: Kararım ne olursa olsun, doğru karar olacak çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden bahsediyoruz."

Şunu da ekledi: "Bu tuhaf bir hikaye. Ama sonunda Paris Saint-Germain'e gitmeye karar verdim çünkü benim için, Paris'te doğup büyümüş biri olarak, doğduğum yerde bir yıldız olabileceğimi kanıtlamaktan daha büyük bir duygu yoktu."