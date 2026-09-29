İngiltere Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Üç Aslanlar'ın Çekya karşısında (2-0) hak edilmiş bir galibiyet aldığını vurguladı. Karşılaşma, salı akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında oynandı.

İngiltere Milli Takımı, Avrupa turnuvasındaki yolculuğuna geçtiğimiz cumartesi günü Wembley Stadı'nda İspanya'ya (3-2) yenilerek başlamıştı.

Tuchel, maçın ardından "BBC" ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Yüksek bir profesyonellikle oynadık ve ikinci yarıda performans seviyemizi yükselttik. Heyecanı ve baskıyı koruduk, son derece profesyoneldik ve çaba göstermekten geri durmadık. Bu nedenle galibiyet hak edilmişti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Rakibin erken bir kırmızı kart görmesi (25. dakika) üzücü, bu ne takımın ne de taraftarların çıkarına. Utanç verici bir durum ancak biz denemeye devam ettik, galibiyeti aldık ve önemli olan da bu."

Anthony Gordon'un attığı ilk golü getiren Alexander-Arnold'un pasıyla ilgili ise şunları açıkladı: "Bunu gole çevirmek kolay değil. Onun için son derece zordu. Muhteşem bir pas ve muhteşem bir gol."

İki bek Alexander-Arnold ve Lewis Hall'a dair ise şöyle konuştu: "İkisi de iyi. Trent'in ikinci yarıdaki mevkisi, ilk yarıya göre onun için daha uygundu. Lewis diğer tarafta mükemmel bir performans sergiledi. Hepiniz aferin. Hepsini takdir ediyorum çünkü bunu hak ettiler ve şimdi önemli olan rahatlamak, akşamın tadını çıkarmak, iyi bir şekilde toparlanmak ve ardından Hırvatistan maçına hazırlanmak."

İngiltere Milli Takımı, üçüncü hafta karşılaşmasında önümüzdeki 3 Ekim'de Hırvatistan Milli Takımı'na konuk olacak, ardından dördüncü haftada aynı ayın 6'sında Çekya Milli Takımı'nı ağırlayacak.

Tuchel'in Arnold'a yönelik övgüsü, son dönemde ikili arasında yayılan anlaşmazlık söylentilerinin ardından geldi; özellikle Real Madrid'in beki 2026 Dünya Kupası'na katılan İngiltere kadrosundan çıkarıldıktan sonra.



