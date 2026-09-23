Lens'ten Suudi Arabistan ekibi Neom'a bedelsiz transfer olmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Malang Sarr, İspanya'nın Marbella şehrinde tehlikeli bir olayla karşı karşıya kaldı; eski menajerlerinden birinin gönderdiği bir grup adam, bir otelin içinde kendisiyle yüzleşti.

27 yaşındaki Neom savunmacısı, yaz döneminde "L'Équipe" gazetesinin "pusu" olarak nitelendirdiği bir olayla, takımının 10-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen hazırlık kampı sırasında Marbella'daki beş yıldızlı lüks otellerden birinde kaldığı sırada karşılaştı.

"Le Parisien"in L'Équipe'ten aktardığı bilgilere göre olay, Sarr'ın Neom ile sözleşme imzalamasından birkaç gün sonra, bir grup Fransız adamın onu bulmak için Suudi Arabistan takımının kafilesine ayrılan restoran salonuna gitmesiyle yaşandı. Ardından bu adamlar bazı tanıkları tehdit etti, oyuncuyu zorla bara çıkan merdivende sürükleyip tokatladılar; grup, orada bulunanları şoke eden şiddetli ve yüksek sesli bir tartışmaya girdi.

Sarr ise kendi cephesinden "L'Équipe"e saldırıya uğramadığını doğrularken, otelde kalan bazı kişiler barın yakınında gergin bir tartışma gördüklerini belirtti.

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Anlaşmazlığı alevlendiren komisyon

Olayın arka planı bir mali anlaşmazlığa dayanıyor; zira Sarr'ın eski menajerlerinden biri, oyuncunun Neom'a transferinin ardından haksızlığa uğradığını düşündü. Bu transfer, Fransız savunmacıya maaş ve primler dahil, vergiler sonrası yaklaşık 15 milyon euro net kazandıracak.

Hiçbir komisyon almayan eski menajer, transferin tamamlanmasındaki rolünün mali bir ödülü hak ettiğini düşünüyor ve bu büyük mali fırsatın elinden kaçmasından dolayı rahatsızlık duyuyordu. Buna karşılık Sarr, gazetenin aktardığına göre maruz kaldığı baskıya rağmen herhangi bir maddi tazminat ödemeyi reddetti.

Oteli basan kişiler, içeride güvenlik kameraları olduğunu fark ettikten sonra, İspanya polisinin gelmesinden birkaç dakika önce mekânı terk etti.

Sarr olayla ilgili herhangi bir şikâyette bulunmadı ve kariyerine normal bir şekilde devam etti; Neom'da teknik direktör Christophe Galtier'nin takımının temel oyuncularından biri hâline geldi ve sezon başından bu yana Suudi Arabistan takımının sekiz maçının tamamında forma giydi.