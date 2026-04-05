Anlaşma sağlandı... Zidane, yıllarca bekledikten sonra hayalini gerçekleştirdi

Eski Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın, uzun süredir hayalini kurduğu ve bu görev uğruna birçok teklifi geri çevirdiği Fransa Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlük dünyasına dönüşü için geri sayım başladı.

Zidane'ın, birkaç ay önce "Les Bleus"tan ayrılacağını açıklayan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın yerini alması bekleniyor. Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası, takımla son maçı olacak.

Daha önceki haberlerde, Real Madrid'in eski teknik direktörünün attığı adımlar ve bu kez milli takımlar yoluyla antrenörlüğe dönüşünün kesinleştiği ortaya çıkmıştı.

İspanyol "AS" gazetesinin Pazar günü aktardığına göre, Zidane, Real Madrid'deki ikinci döneminin ardından 4 yıl boyunca teknik direktörlükten uzak kaldıktan sonra, 2026 Dünya Kupası'nın bitiminden sonra Fransa milli takımının başına geçmek üzere "Fransız Futbol Federasyonu ile anlaşmasını tamamladı".

Geçtiğimiz haftalarda Zidane, büyük kulüplerden birine hemen geri dönmesi için bir teklif aldı, ancak cevabı kesin oldu ve bu da söz konusu kulübü başka bir teknik direktör aramaya zorladı.

Real Madrid ile üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan teknik direktör, geleceğinin çoktan belirlendiğini ve bir süredir Fransız Futbol Federasyonu ile yürütülen görüşmelerin nihai hale geldiğini açıkladı.

Teknik direktörlükten uzak kaldığı süre boyunca Zidane birçok teklif aldı ve adı, kariyeri boyunca teknik direktörlük yaptığı tek kulüp olan Real Madrid'e, yedek takımın yanı sıra geri dönme olasılığıyla defalarca anıldı.

2021'deki ayrılışının ardından yaşanan bazı gerginliklere rağmen, Zidane'ın Real Madrid yönetimi ile ilişkileri normale döndü.

Son yıllarda Zidane, oğullarının futbol kariyerlerini takip etmeye odaklandı: Luca Granada'da, Theo Córdoba'da ve Elías Real Betis'in genç takımında. Ayrıca Santiago Bernabéu'da Real Madrid maçlarını özel locadan izlemeye alıştı. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası sırasında Cezayir milli takımının maçlarını da yakından takip etti.

Alnıba'ya gelen çok sayıda teklifin yanı sıra, Al Hilal'den gelen devasa teklif ve Paris Saint-Germain ile Chelsea'nin ilgisine rağmen, Zidane'ın seçenekleri sınırlıydı ve kafasında net bir şekilde belliydi: Ya Fransa milli takımını çalıştırmak ya da Real Madrid'e dönmek; başka hiçbir seçeneği düşünmüyordu.