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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Anlaşma sağlandı: Real Madrid yeni transferi açıklamanın eşiğinde

Transfers
O. Oppong
Real Madrid
Gana
İspanya

Real Madrid transferlere devam ediyor

Real Madrid, mevcut yaz transfer döneminin sonundan önce kadrosunu güçlendirmek amacıyla geleceği parlak Ganalı savunmacı Oscar Nasi'nin transferini tamamlamayı başardı.

Real Madrid mevcut transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaşma sağlamıştı: Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Yan Diomande, Ibrahima Konaté ve Carlos Espi.

Öte yandan İtalyan gazeteci ve transfer uzmanı Fabrizio Romano, Real Madrid'in Ganalı savunmacı Oscar Nasi (21 yaşında) ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Romano şunları ekledi: "Transfer, Granada kulübünden 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya bağlandı. Nasi geleceğe yönelik gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülüyor ve başlangıçta 'Castilla' takımına (yedek takım) katılacak."

Şöyle devam etti: "Bir Alman kulübünün ilgisine rağmen Nasi, Real Madrid'e imza atmayı tercih etti ve sağlık kontrollerinden de geçti."

Yeni teknik direktörü José Mourinho yönetiminde La Liga yolculuğuna başlayan Real Madrid, Espanyol karşısında 2-1 ve Real Sociedad önünde 4-1'lik iki galibiyet elde etti.

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