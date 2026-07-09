"Anlaşma sağlandı"... Barcelona'yı Bundesliga'nın özel bir unvanından ayıran tek bir adım kaldı

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Barcelona’nın bu yaz transfer döneminde Alman liginden önemli bir transferi tamamlamaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Barcelona, Robert Lewandowski ve Marcus Rashford'un ayrılmasıyla yaşanan değişikliklerin ardından, bu yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda, 24 yaşındaki Karim Ademi, Barcelona'nın en büyük transferlerinden biri olmaya çok yaklaştı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Borussia Dortmund'dan gelecek olan Alman kanat oyuncusu, sözleşmesinin süresi ve mali detayları konusunda Katalan kulübüyle nihai bir anlaşmaya vardı.

Ayrıca haberlere göre oyuncu, Alman kulübüne bu yaz ayrılmak istediğini ve Barcelona ile müzakerelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu bildirdi.

Şu anda odak noktası iki kulüp arasındaki anlaşma... Haberlere göre Barcelona, forveti kadrosuna katmak için Borussia Dortmund'a bir ön teklif sundu ve müzakereler devam ediyor.

Alman kulübü, Ademi’nin sözleşmesinin Haziran 2027’de sona ereceği ve oyuncunun sözleşmesini yenileme niyetinde olmadığı için daha hassas bir müzakere konumunda olduğunun farkında.

Oyuncu kararı konusunda net; Barcelona’ya katılmayı seçti ve menajeri Jorge Mendes bu adımda kilit bir rol oynadı.

Alman forvet, Katalan kulübüyle yakın ilişkisi olan ve daha önce de başka transfer anlaşmalarında yer almış olan "Gestifoot" ajansı tarafından temsil ediliyor. Ademi'nin isteği, anlaşmanın son aşamalarına gelmesinde etkili oldu.

Bu arada Borussia Dortmund, bir yıl içinde serbest kalabilecek bir oyuncudan parasının bir kısmını geri almanın bir yolunu bulmak zorunda.

Alman kulübü son aylarda onu sözleşmesini yenilemeye ikna etmeye çalıştı, ancak bir anlaşmaya varılamaması durumu değiştirdi ve Ademi bu yaz transfer adayı haline geldi.

Forvetin transfer değeri yaklaşık 40 milyon avro olarak belirtiliyor, ancak haberlere göre Barcelona bu rakamı düşürmeye çalışıyor.

Spor açısından bakıldığında, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Alman futbol uzmanı Hans Flick, oyuncunun takıma katılması konusunda olumlu görüş bildirdi.

Ademi, hızı ve savunmaları aşma yeteneğinin yanı sıra hücumdaki çok yönlülüğüyle de öne çıkıyor. Her iki kanatta da oynayabilen oyuncu, özellikle sağ kanattan derinlemesine ortaya doğru yaptığı ataklarla dikkat çekiyor; bu da Barcelona’nın hücum seçeneklerini güçlendirme çabasına uygun bir özellik.

Oyuncu ile varılan anlaşma önemli bir ilk adım olarak değerlendirilirken, Barcelona şimdi kritik bir aşamaya geldi: Borussia Dortmund ile transferin tamamlanması. Ademi, gideceği takımı çoktan seçti ve Barcelona, bu isteği 2026-2027 sezonu için resmi bir transfer anlaşmasına dönüştürmek üzere çalışıyor.