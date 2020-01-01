Ankaragücü'ne transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, geçmiş dönem borçları sebebiyle bir kez daha transfer yasağı aldı.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, daha önce takımda forma giyen oyunculara olan borçları sebebiyle transfer yasağıyla karşı karşıya.

TRT Spor yayınına katılan kulüp başkanı Fatih Mert, "Geçmiş dönemden kalan iki dosyanın ihtar süreleri dolmak üzere. Birkaç gün içerisinde transfer yasağı konu olacak. Yönetimde üçüncü transfer dönemim, üçüncü kez transfer yasağı geliyor. Pandemi nedeniyle futbol ekonomisi durma noktasına geldi. Stadyum hasılatı, forma satışı gibi gelirlerden de mahrum kaldık. Sponsor bulmakta her kulüp gibi zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde yasağı kaldırmanın zor olduğunu da vurgulayan Mert, "Yönetimde 14. ayımı geride bıraktım. Bu FIFA'ya ve TFF'ye intikal eden 41. dosya oldu. Eski dosyaları da düşündüğünüzde bu transfer döneminde bu sorunları çözmemiz mümkün görünmüyor. Çözmek için uğraşacağız, çözemezsek mevcut kadroyla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

A Spor yayınında ise artan döviz kurundan yakınan başkan, "Rakamların bu kadar yüksek çıkabileceğini tahmin etmiyorduk. Sözleşmeler iki yıllık üç yıllık olunca... Futbolcu altı ay oynamış, ödeme yapılmayınca gitmiş, üç yıllık sözleşmesi var. Oradaki rakamlar bize yüksek geldi. Euro kuru yükselince onun da etkisi oldu. Tüm kulüpler gibi biz de zorlanıyoruz ama bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.