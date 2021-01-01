Ankaragücü'nden İlhan Cavcav mesajı
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AA
MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının dördüncü yılında rahmetle anıyoruz." denildi.
Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının dördüncü yılında rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/gOo1aLi1Kp— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 22, 2021