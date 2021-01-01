Ankaragücü

Ankaragücü'nden İlhan Cavcav mesajı

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İlhan Cavcav Genclerbirligi
AA
Ankaragücü, vefatının 4. yıl dönümünde Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı andı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının dördüncü yılında rahmetle anıyoruz." denildi. 

 

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