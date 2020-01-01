Ankaragücü'nde vaka sayısı artıyor

Başkent ekibinde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin daha testi pozitif çıktı.

MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent ekibinde son bir haftada pozitif test sayısı 12'ye yükseldi.

Daha fazla takım

Kulüpte 20 Ekim'de dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanı olmak üzere yedi kişinin, 24 Ekim'de ise bir futbolcu ve bir sağlık personeli olmak üzere iki kişinin testi pozitif çıkmıştı.