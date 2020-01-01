Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı

Ankaragücü Kulübü, deneyimli teknik adamın sözleşmesini daha önceden Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle karşılıklı olarak feshetti.

Ankaragücü Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hocamız Mustafa Reşit.Akçay'ın sözleşmesi ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ligin 20. haftasında ile oynanan maçla birlikte Ankaragücü macerasına başlayan 61 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinin başında çıktığı 9 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.