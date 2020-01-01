Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı
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Ankaragücü Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hocamız Mustafa Reşit.Akçay'ın sözleşmesi Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.
Ligin 20. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçla birlikte Ankaragücü macerasına başlayan 61 yaşındaki teknik adam, başkent ekibinin başında çıktığı 9 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.