Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi
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AA
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın Teknik Direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Süper Lig'de daha önceden Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor ve Konyaspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'da görev almıştı.