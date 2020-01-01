Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

Ligde sıkıntılı günler geçiren başkent ekibinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Ankaragücü Kulübü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

Mustafa Kaplan, ligin 12. haftasında Metin Diyadin'in yerine göreve getirilmişti.

Başkent ekibi, Kaplan yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.