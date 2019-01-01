Ankaragücü'nde iki yeni sözleşme
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki futbolcu Zaur Sadaev'i Rus ekibi Akhmat Grozny'den transfer etti.
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Kulüpte yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında başkent ekibinde forma giyen Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde futbolcunun yanı sıra kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.
Pazdan'a yeni sözleşme
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Michal Pazdan'ın gelecek yıl bitecek sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı.
İmza töreninde, Polonyalı savunma oyuncusunun yanı sıra sportif direktör Adnan Erkan ve kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazdan, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Hem kulübüm hem de benim adıma verimli geçti. Şimdi daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.