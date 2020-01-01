Ankaragücü'nde Fuat Çapa devri bitti

Süper Lig'de 7 maç sonunda 2 puan alabilen sarı-lacivertlilerde, Fuat Çapa ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda 'ye 3-1 mağlup olarak 5. mağlubiyetini almıştı. Ankaragücü yönetimi bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

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Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Ankaragücü Süper Lig'de bu sezon 7 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde Ankara ekibi galibiyet alamazken 5 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etti.