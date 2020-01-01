Ankaragücü'nde Fuat Çapa devri bitti
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Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak 5. mağlubiyetini almıştı. Ankaragücü yönetimi bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.
Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Ankaragücü Süper Lig'de bu sezon 7 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde Ankara ekibi galibiyet alamazken 5 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etti.