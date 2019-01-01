Ankaragücü

Ankaragücü, Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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AA
MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Wilfred Moke ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli ekip, 31 yaşındaki Wilfred Moke ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı."

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