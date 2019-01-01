Ankaragücü, Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Wilfred Moke ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli ekip, 31 yaşındaki Wilfred Moke ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen başarılı orta saha oyuncusu Wilfred Moke ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı."