Transfer

Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı

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MKE Ankaragücü / Twitter
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Stelios Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 40 puanla 13. sırada tamamlayan Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Stelios Kitsiou'nun transferi için PAOK ile anlaşmaya vardı.

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25 yaşındaki defans oyuncusu, Başkent temsilciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan Kitsiou, 3 asistlik katkı sağladı.

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