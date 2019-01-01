Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Stelios Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018-2019 sezonunda 'i 40 puanla 13. sırada tamamlayan Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Stelios Kitsiou'nun transferi için PAOK ile anlaşmaya vardı.

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25 yaşındaki defans oyuncusu, Başkent temsilciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan Kitsiou, 3 asistlik katkı sağladı.