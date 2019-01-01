Ankaragücü, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı
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MKE Ankaragücü / Twitter
2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 40 puanla 13. sırada tamamlayan Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Stelios Kitsiou'nun transferi için PAOK ile anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki defans oyuncusu, Başkent temsilciyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2018-19 sezonunun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla 14 lig maçına çıkan Kitsiou, 3 asistlik katkı sağladı.